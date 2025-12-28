A- A+

Futebol Preparador avalia primeiras semanas de trabalho no Náutico Timbu iniciou atividades oficialmente há duas semanas e estreia oficialmente em 2026 no dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos, pelo Pernambucano

O Náutico completa nesta segunda-feira (29) duas semanas de reapresentação. Tempo em que os atletas já puderam passar pelas avaliações físicas iniciais, dando seguimento aos treinos com bola. Na observação da preparação alvirrubra, parte da evolução dos jogadores também se deve aos trabalhos realizados durante as férias.

“A pré-temporada é a base para nosso calendário de 2026, avaliando os atletas que estão chegando e também os remanescentes, identificando os níveis em que eles estarão. Observamos trabalhos de força e resistência, algo que os atletas já vinham fazendo em casa. Isso nos dá uma bagagem a mais para suportar os níveis dos jogos”, afirmou o preparador Thomaz Lucena.

Além de Lucena, o Náutico trouxe outros dois profissionais para auxiliar na preparação física em 2026: Ernandes Holanda e Renato Soares

“Ernandes já trabalhou com a gente anteriormente e sempre se mostrou um cara solícito, proativo e casou bem no nosso espírito de trabalho. Estávamos precisando de um profissional do nível dele para nos auxiliar aqui no dia a dia. Todos estão juntos para trazer os melhores resultados possíveis na performance dos atletas”, explicou Lucena.

“Já Renato já vinha fazendo um lindo trabalho na base e não exitei em convidá-lo para fazer parte desse processo. Eu também fui formado na base e acho importante, além de formar atletas, formar profissionais do clube”, completou.

A estreia oficial do Náutico em 2026 será no dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Além do Estadual, o Timbu terá a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

