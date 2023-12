Preparador do Santa vê atletas em boa condição e projeta evolução até jogo contra o Altos

A- A+

Uma primeira semana para apresentar os jogadores, fazer as avaliações médicas e físicas e iniciar o planejamento de um ano que já começa com partidas decisivas. De acordo com o novo preparador físico do clube, Edvaldo Tacão, o Tricolor chegará bem para o início da temporada, visando o duelo diante do Altos, no dia 7 de janeiro, em Teresina, pela pré-Copa do Nordeste.



“Temos um jogo que será uma final e estamos encarando assim. Nesse momento, fizemos as avaliações e os atletas estão bem para um início. A evolução será mais rápida. Nosso grande objetivo é para o dia 7, contra o Altos, eles estarem em uma boa condição”, afirmou. “A nação tricolor pode ter certeza que vamos colocar o Santa onde ele nunca deveria ter saído. Vou dizer uma frase aqui: ‘o morro vai descer’. E quando descer, saia da frente”, completou.



De acordo com o preparador, o foco inicial será na parte física, mas, a partir o dia 17 de dezembro, o Santa Cruz vai intensificar os trabalhos técnicos com o treinador Itamar Schulle. Até o momento, o Tricolor trouxe 11 reforços. São eles o goleiro André Luiz; os laterais Toty, Wellison e João Victor; os volantes Lucas Bessa e Caio Mello; os meias João Pedro e Willie Barbosa; além dos atacantes Thiaguinho, Matheus Matias e Pedro Bortoluzo.

