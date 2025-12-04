A- A+

Futebol Preparador físico do Santa detalha planejamento para atletas na pré-temporada Tricolor iniciou os trabalhos para 2026 e já terá o primeiro desafio no dia 8 de janeiro, contra o Defensa y Justicia

Com pouco mais de uma semana de trabalho, após o início da reapresentação dos atletas, no final de novembro, o Santa Cruz detalhou como tem sido o plano de trabalho para preparar o grupo já de olho no jogo diante do Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, na Vitória Cup. Duelo que abre a temporada 2026 do Tricolor.









Preparação

“Os jogadores receberam uma cartilha já durante as férias, com orientações para que eles tivessem a possibilidade de chegar em condições mínimas de ter um incremento de carga. Então, o planejamento passa por essas cinco semanas de treinamentos até nossa estreia”, afirmou o preparador físico Gustavo Araújo.

“O grupo hoje é um pouco diferente do que terminou a temporada. Temos atletas que chegaram ao elenco e cada um requer uma necessidade especial. Uns precisam mais de força, outros de equilíbrio ou condição metabólica. O trabalho físico acaba sendo mais individualizado”, continuou.

De acordo com o preparador, por maior que seja o tempo de atividade na pré-temporada, será a sequência de jogos que deixará os atletas nas condições ideais de trabalho.

“O ritmo de jogo é fundamental. Muitas vezes o atleta se prepara por vários meses quando está sem clube e, quando começa a jogar, tem dificuldade. A partida tem situações que você não tem como reproduzir em treinamento. O amistoso, o jogo-treino é importante porque coloca em situações próximas de uma partida oficial”, apontou.

“Nossa metodologia é trabalhar com bola desde o primeiro dia. Não existe futebol sem bola. O condicionamento físico também engloba essa questão. É lógico que existem tarefas que são analíticas, mas é uma questão de ajuste de carga para manter a segurança. O ápice é uma questão que requer a continuidade de jogos. Os ajustes acontecerão durante a temporada para o atleta atingir esse ápice”, complementou.

Novidade

Araújo também ressaltou a importância da chegada de Cléber Queiroga, novo fisiologista e coordenador de Saúde e Performance do Santa. “Ele é mais um profissional que chega para agregar na comissão técnica. Nós já trabalhamos juntos em um período curto, no CSA. Esse é um setor que requer muito detalhe e nós tínhamos essa carência de alguém para fazer essa tarefa. Ele pode coletar dados, analisar e filtrar todos esse processo”, frisou.

Em 2026, o Santa Cruz terá as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

