Preparador físico do Universitario-PER é detido em São Paulo por racismo em jogo contra Corinthians

O preparador físico do Universitario do Peru, o uruguaio Sebastián Avellino, foi detido em São Paulo por atos racistas durante o jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, informou a polícia nesta quarta-feira (12).

Sebastián Avellino Vargas, preparador físico do Universitário, acabou de entrar na delegacia para prestar depoimento. Ele estava na viatura. Antes, ele foi ao IML, que fica ao lado do DP, para o exame de corpo de delito. #lanceCORINTHIANS pic.twitter.com/S1sCsSYvBq — Fábio Lázaro (@FabioLazaro_) July 12, 2023

"Policiais militares realizavam a segurança do local quando o indiciado (...) se posicionou na frente da torcida brasileira e simulou ser um macaco", informou a Polícia Militar de São Paulo em um comunicado.

Avellino, de 43 anos, nega as acusações. Ele foi detido ao final do jogo de ida do mata-mata da Sul-Americana, que o Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena.

O técnico do Universitario, o também uruguaio Jorge Fossati, afirmou que, durante o jogo, torcedores corintianos cuspiram e fizeram "gestos" em direção ao banco da equipe, atos que o preparador físico respondeu abrindo os braços e tocando no peito, "como se dissesse 'por que nós?'".

"Quem o conhece sabe o ser humano e profissional que ele é. As câmeras do estádio não mostraram nada", afirmou Fossati ao programa de rádio uruguaio "100% Deporte".

Segundo a PM, Avellino foi levado a uma delegacia e prestou depoimento. Sua audiência de custódia está prevista para esta quarta-feira.

O caso foi registrado como "preconceito de raça/cor" e o preparador físico pode ser condenado a até cinco anos de prisão.

Na próxima terça-feira, o Corinthians vai a Lima enfrentar o Universitario no jogo de volta do mata-mata. Quem se classificar vai enfrentar o Newell's Old Boys da Argentina nas oitavas de final da Sul-Americana.

