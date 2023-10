A- A+

Conflito Presa em Israel, equipe de ginástica rítmica do México sinaliza saída: 'Obrigada pelas orações' Equipe treinava para os Jogos Pan-Americanos no país dias antes do conflito se iniciar

Surpreendida pelo conflito com grupo extremista Hamas, a equipe de ginástica rítmica do México está próxima de deixar Israel. As atletas, que estavam treinando no país pouco antes da escalada do conflito, que já deixou cerca de 1.580 mortos e mais de 6 mil feridos, confirmaram a previsão em vídeo postado na tarde desta segunda-feira.

"Estamos próximas de sair em equipes separadas, mas agradecemos a todos pelo apoio, foi incalculável. Esperamos vê-los logos no México. Muito obrigada por todas as orações e apoio. Graças a todos estão nos levando de volta", afirmou Blajaith Aguilar, técnica, no vídeo postado pelo perfil da Federação Mexicana de Ginástica (FedMex).

Desde a semana passada, a equipe vinha fazendo um camp de treinamentos em Israel, visando aos Jogos Pan-Americanos do Chile, que acontecem entre outubro e novembro.

No sábado, o ataque terrorista do Hamas levou à mobilização do país, e a maior parte dos voos acabou cancelada. As atletas chegaram a postar um vídeo de apelo na madrugada desta segunda, pedindo ajuda ao governo mexicano, no qual se diziam "a salvo".

A questão mobilizou a federação, comitê olímpico, exército e secretaria de relações exteriores do país. A equipe, que ainda busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, tem Adirem Tejeda, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar e Sofia Flores.

