A- A+

Justiça desportiva Nova mesa diretora assume presidência do TJD-PE Cerimônia de posse ocorreu nesta segunda (8), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), na área central do Recife

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (8), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, tomou posse a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE)

Eleito em 11 de agosto, o auditor José Henrique Wanderley Filho assumiu o cargo de presidente do TJD. A vice-presidência será exercida por Eurico de Barros Correia Filho. O mandato dos diretores vai até agosto de 2026.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo então presidente do colegiado, Ulisses de Brito Cavalcanti Neto.

Também estiveram presentes no evento o presidente da FPF, Evandro Carvalho, e o desembargador Fausto Campos, que representou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Durante a solenidade, a mesa diretora reforçou o compromisso de atuar em prol do fortalecimento da Justiça Desportiva no estado, com responsabilidade, imparcialidade e diálogo constante com as instituições ligadas ao futebol pernambucano.

Nova mesa diretora

Auditor do TJD-PE desde 2020, o presidente José Henrique Wanderley tem experiência em diversas áreas. Ele conta com atuações como chefe da assessoria jurídica da Secretaria da Fazenda/PE, presidente da Associação dos Procuradores do Estado e desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral.

Auditor pleno do TJD-PE desde 2023, o vice-presidente Eurico de Barros Correia Filho acumulou, durante a carreira, cargos como defensor público em Alagoas e delegado. Na área administrativa, foi vice-diretor da Escola da Magistratura de Pernambuco (Esmape), ocupou a 1° vice-presidência do TJPE de março de 2021 e parte de 2022.

Veja também