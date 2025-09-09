Nova mesa diretora assume presidência do TJD-PE
Cerimônia de posse ocorreu nesta segunda (8), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), na área central do Recife
Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (8), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), no bairro da Boa Vista, área central do Recife, tomou posse a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE)
Eleito em 11 de agosto, o auditor José Henrique Wanderley Filho assumiu o cargo de presidente do TJD. A vice-presidência será exercida por Eurico de Barros Correia Filho. O mandato dos diretores vai até agosto de 2026.
A cerimônia de posse foi conduzida pelo então presidente do colegiado, Ulisses de Brito Cavalcanti Neto.
Também estiveram presentes no evento o presidente da FPF, Evandro Carvalho, e o desembargador Fausto Campos, que representou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).
Durante a solenidade, a mesa diretora reforçou o compromisso de atuar em prol do fortalecimento da Justiça Desportiva no estado, com responsabilidade, imparcialidade e diálogo constante com as instituições ligadas ao futebol pernambucano.
Nova mesa diretora
Auditor do TJD-PE desde 2020, o presidente José Henrique Wanderley tem experiência em diversas áreas. Ele conta com atuações como chefe da assessoria jurídica da Secretaria da Fazenda/PE, presidente da Associação dos Procuradores do Estado e desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral.
Auditor pleno do TJD-PE desde 2023, o vice-presidente Eurico de Barros Correia Filho acumulou, durante a carreira, cargos como defensor público em Alagoas e delegado. Na área administrativa, foi vice-diretor da Escola da Magistratura de Pernambuco (Esmape), ocupou a 1° vice-presidência do TJPE de março de 2021 e parte de 2022.