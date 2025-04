Presidente da Câmara defende "camisa azul" da seleção em polêmica envolvendo uniforme vermelho

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se posicionou nas redes sociais em relação à polêmica envolvendo a mudança de cor da camisa 2 da seleção brasileira. Ele postou uma imagem vestindo o uniforme azul, sinalizando ser contra a nova edição vermelha do uniforme.

Nesta segunda-feira, o site inglês Footy Headlines, especializado em camisas de clubes de futebol, publicou que o segundo uniforme da seleção brasileira na Copa de 2026 teria a cor vermelha. Essa seria a primeira vez que a equipe usará cores distintas do amarelo, verde, azul e branco presentes na bandeira nacional.

"Eu respeito quem gosta de qualquer cor, não tenho preconceito com nenhuma. Mas camisa número 2 da Seleção Brasileira, pra mim, continua sendo essa daí", disse Motta em post nas redes sociais com a camisa azul da seleção.

A mudança de cor do segundo uniforme tem sido criticada por parlamentares ligados à oposição, que têm associado a cor vermelha ao PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) escreveu que a uniforme “sempre foi um símbolo da identidade nacional” e que a mudança precisava ser “repudiada veementemente”.

“Quero acreditar que isso não é verdade! A camisa da Seleção sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional, do nosso orgulho e das nossas raízes. Sempre foi verde e amarela, as cores da nossa pátria.Mudar isso não faz qualquer sentido. É uma afronta a tudo o que sempre representou o orgulho do nosso povo!”, escreveu o parlamentar.

