Presidente da CBF admite possibilidade de paralisação do Brasileiro, mas aponta dificuldades

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que vai respeitar a decisão dos clubes sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, em entrevista, nesta terça-feira (14), ao GE. Por outro lado, ele deve avisá-los sobre as consequências da decisão na economia e no calendário do futebol durante o Conselho Técnico no dia 27 de maio.

As declarações de Ednaldo ocorrem após 11 clubes da Liga Forte União se posicionarem a favor da paralisação do Brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

"A paralisação envolve calendário, classificação para as competições sul-americanas e até a Intercontinental, caso um clube brasileiro ganhe a Libertadores. Não é tão fácil assim. Vamos mostrar o contraditório dessa paralisação, mas vamos respeitar a decisão dos clubes", disse Ednaldo, que está no Congresso da Fifa, em Banghkok, na Tailândia.

Além disso, Ednaldo fez questão de ressaltar que o Ministério do Esporte, que pediu a interrupção das competições nacionais, poderia tomar uma iniciativa para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande Do Sul.

