"Determinados a recuperar o topo", diz presidente da CBF após anúncio de Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta segunda-feira (12), a contratação de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira de Futebol.

Em publicação nas redes sociais da CBF, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, classificou a contratação do italiano como uma “declaração ao mundo”.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, disse Ednaldo.

Na publicação, Ednaldo ainda elogiou o treinador italiano e disse esperar um bom futuro para a parceria.

“Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, finalizou.

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti foi anunciado como treinador da Seleção Brasileira um dia após a derrota do Real Madrid para o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com a CBF, ele já deve estar a frente da Canarinha nos próximos compromissos das Eliminatórias: contra o Equador, no dia 5 de junho, e Paraguai, no dia 10 do mesmo mês.

Considerado um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Ancelotti chega com a missão de comandar o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e buscar o inédito hexacampeonato, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.



