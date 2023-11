A- A+

Futebol Presidente da CBF processa John Textor após críticas do dono da SAF do Botafogo a arbitragem O acionista americano acusou Ednaldo Rodrigues de "corrupção" e pediu a renúncia do presidente da entidade máxima do futebol nacional

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, processou John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, por calúnia. O caso já está em tramitação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme informado pelo blog "Panorama Esportivo" do jornal "O Globo", nesta sexta-feira (10).

A ação foi motivada pelas críticas contundentes de Textor, que após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, acusou a CBF de "corrupção" e pediu a renúncia do presidente. O árbitro da partida foi catarinense Braulio da Silva Machado. O processo encontra-se no 9º Juizado Especial Criminal, na Barra da Tijuca. Vale ressaltar que o empresário norte-americano também está suspenso preventivamente por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido às declarações.

"O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção. Isso precisa mudar. Ednaldo, você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo, me multa. Você não pode me expulsar, é meu estádio, eu vou continuar aqui" declarou Textor em entrevista ao canal Premiere.







