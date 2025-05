Nova gestão, calendário, liga e Ancelotti: futuro presidente da CBF abre o jogo em entrevista

A- A+

Samir Xaud ainda não foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas será candidato único na eleição do dia 25 de maio. O candidato reuniu apoio de 25 federações estaduais, inviabilizando a disputa com Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista (FPF), que precisaria de, no mínimo, oito entidades estaduais para concorrer ao cargo.



Presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF), Xaud sequer vai tomar posse da entidade estadual, já que o mandato começaria em 2027. Agora, ele já fala como "presidente da CBF a partir de 25 de maio".



O candidato concedeu entrevista ao Charla Podcast e falou sobre os principais temas que envolvem a CBF no setor administrativo e de gestão, além dos assuntos da seleção brasileira, com a chegada do técnico Carlo Ancelotti.





Os bastidores da negociação que lançaram o nome de Xaud foi um dos assuntos revelados pelo candidato. Ele também comentou sobre Reinaldo Carneiro, definindo o antigo adversário como um "cara sensacional".

"A escolha do meu nome não foi feita por mim. Com tudo que estava acontecendo, a gente decidiu se unir. A gente sabia que tinha uma briga judicial muito importante e, a qualquer momento, poderia virar a chave. Tanto que já tínhamos elegido o presidente Ednaldo", disse.

"Foram lançados alguns nomes para a disputa. O meu estava incluso. Não caí de paraquedas. Quando houve a virada de chave, já tínhamos uma união. Acabaram que escolheram meu nome. Fui pego de surpresa, mas acreditei em tudo que me falaram, no meu potencial, no meu trabalho na FRF", concluiu.



Segundo Xaud, os 10 clubes que o apoiaram vieram de negociações próximas, em contato direto com as diretorias. Ele teve as assinaturas de Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco (Série A) e Amazonas, CRB, Criciúma, Paysandu, Vasco e Volta Redonda (Série B).



Na véspera da inscrição de Xaud, Reinaldo Carneiro Bastos recebeu apoio público de 32 clubes das séries A e B. Dois deles ainda deram suporte ao candidato roraimense. "Não ter conseguido o apoio dos 30 não faz diferença. É um processo eleitoral, democrático. A interlocução vai ter. Acredito que eu vou poder ser um mediador bom. Minha questão é conversar com todos", prometeu Xaud.

Carlo Ancelotti "é um sonho", diz Xaud

"Acho que a vinda do Carlo Ancelotti é um sonho, porque é o maior treinador dos últimos tempos. Acho que o unir com as estrelas do Brasil pode dar uma liga muito boa. Podemos ter um resultado muito positivo na próxima Copa. Ele tem de chegar e ter autonomia para trabalhar, sem interferências externas e dar tempo para o trabalho. É a longo prazo. Contínuo. Essa mudança de mentalidade é importante e precisa ser entendida dessa forma", opinou o futuro presidente, que admitiu ainda não ter conversado diretamente com o italiano.

"Ednaldo conseguiu fazer um ótimo trabalho", avalia Xaud

O futuro mandatário elogiou o presidente afastado, principalmente por ações feitas para as Séries C e D, além do apoio a federações menores, mas também pontuou ressalvas.

"Ajuda de custos em competições, remuneração, cotas, coisas que nunca tiveram nessas séries. O que eu mudaria, eu faria uma descentralização de poder. É o que eu quero fazer. Dar essa distribuição, colocar as pessoas corretas e capacitadas nos locais devidos. E dar autonomia para esses profissionais", argumentou.

Ainda segundo Xaud, Ednaldo Rodrigues deve se pronunciar para comunicar que não seguirá trabalhando no futebol. "Acredito que ele vá querer descansar. Chega uma hora que a gente pensa na família, na nossa vida. Acho que ele não vai querer essa briga. Acredito que, com essa situação jurídica, ele deve fazer um pronunciamento logo mais", disse.



Ele ainda avalia que a reputação da CBF é negativa. "Infelizmente, a CBF vem numa sequência de escândalos dos últimos presidentes, brigas judiciais, assédio. Isso tudo parte do presidente que está lá, da pessoa. Vamos combater isso com gestão transparente. É até triste falar sobre isso, a gente que convive ali dentro", admitiu.

Criação da liga, calendário e arbitragem estão na pauta de Xaud

Xaud defende que não se acabe com os campeonatos estaduais. Ele defende que haja uma otimização de datas. "Em Roraima, começamos a diminuir datas. Antigamente tínhamos 21 datas no estadual. Esse ano tivemos 14 datas. Eram três meses, passou para dois. Diminuiu custo. Conseguimos dar mais dar mais flexibilidade para os times que jogavam Série D, representavam na Copa do Brasil", exemplificou.



O futuro presidente também se apresenta como defensor da criação de uma liga gerida pelos clubes e prevê que isso melhoraria o calendário. "Essa questão da liga é importante por conta disso. A gente vai conseguir melhorar nosso calendário se conseguirmos essa estruturação. Seguimos uma hierarquia de datas. Temos o calendário Fifa, Conmebol e CBF. Ficamos amarrados um pouco também", comentou.

"Minha ideia é tirar essa ideia do papel, dar autonomia para que os clubes gerissem o campeonato. E a CBF cuidar da outra parte, o futebol de base, feminino, dar condição para trabalhar nos pequenos cantos do País até os grandes centros", complementou.

Outro ponto destacado foi a arbitragem, novamente citando o que já fez em Roraima. "Lá, estou fazendo um trabalho muito importante com a arbitragem. Educação continuada é o que eu prezo em todos os setores. A capacitação, os estudos. A gente teve um crescimento na arbitragem de Roraima. A gente vê no campo. Tem essa questão da profissionalização, sou a favor", concluiu.

Ronaldo não chegou nas federações de maneira "coerente", avalia Xaud

Crítico da CBF, Ronaldo também foi tema da conversa. Ele tentou ser candidato em março, quando Ednaldo foi reeleito. O Fenômeno, porém, reclamou de não ter sido recebido pelas federações estaduais.

"Temos vários ex-jogadores que podem contribuir bastante para o futebol brasileiro. Ronaldo citou que não tinha conseguido fazer contatos. Quando você quer se candidatar para um cargo eletivo, a primeira coisa que tem de ter é o diálogo. Não uma mensagem por e-mail falando alguma coisa", criticou Xaud.

"Ronaldo, sou fãzaço, acho um super profissional. Acho que a maneira que ele chegou nas federações não foi coerente para um pleito eleitoral do qual ele queria participar. Chegou de uma maneira equivocada", reiterou.



Ele ainda revelou que quando Ronaldo entrou em contato com a FRF, a entidade já tinha uma posição política alinhada com Ednaldo. "A forma que foi apresentado, por e-mail, eu respondi que já tinha uma posição política definida e não tinha interesse em conversar com ele naquele momento. Mas isso não fecha porta para discussões posteriores", afirmou Xaud.

Quando será a eleição da CBF

A Assembleia Geral Eleitoral está marcada para o dia 25 de maio, com primeira convocação às 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão eleitoral permitiu a participação de forma remota, já que será um domingo de rodada do Brasileirão.



Entenda a crise na CBF

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) recebeu uma determinação do STF para investigar a possibilidade de a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, no acordo que manteve Ednaldo Rodrigues no comando da CBF ter sido falsificada. O caso veio à tona na última após uma perícia ser anexada ao processo.



Outro ponto que põe em dúvida a autenticidade da assinatura é o fato de Nunes, de 86 anos, ter informado à Justiça sofrer de um tumor no cérebro e cardiopatia grave. Junto à perícia, foi anexado um laudo apresentado pelo Dr. Jorge Pagura, chefe do departamento médico da CBF, em que o profissional indica que Nunes sofre de déficit cognitivo, especialmente após passar por uma intervenção cirúrgica considerada agressiva em 2023.



É citado, ainda, tanto nos pedidos de afastamento, quanto em requerimentos para a presença de Ednaldo Rodrigues no Congresso Nacional, a relação do ministro Gilmar Mendes e a CBF. O ministro, que recebeu o processo por sorteio. É discutido possível conflito de interesses, já que o magistrado é fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), o qual tem parceria comercial milionária para as formações da CBF Academy.



Após o afastamento, Ednaldo Rodrigues entrou com pedido no STF para anulação da decisão do TJ-RJ, por meio da diretoria da própria CBF. Ao mesmo tempo, a entidade convocou a eleição, alvo de um novo pedido, para paralisação, na Suprema Corte, feito por Ednaldo.



Antes da assinatura, relações nos basitdores da CBF eram questionada

A revista piauí aponta relação entre a primeira destituição de Ednaldo, em 2023, e o desembargador do TJ-RJ Luiz Zveiter, pai de Flávio Zveiter, que fazia oposição a Ednaldo. O paralelo também é traçado entre o presidente afastado e Gilmar Mendes. Foi uma reportagem da revista que revelou gastanças e práticas autoritárias na gestão da CBF, o que colocou Gilmar Mendes como alvo de críticas públicas.

Segundo apuração do repórter Allan de Abreu, o ministro ficou pressionado e precisou ceder após parlamentares ameaçarem a instalação de CPIs para investigar a confederação.



Em 6 de maio, a CBF se manifestou sobre o assunto por meio de nota oficial. A entidade defendeu a legitimidade do processo e informou que não teve acesso à perícia e que análise está sendo utilizada de maneira midiática e precipitada.

"A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e tem acordo homologado, estando pendente de um pedido de vista", disse a entidade.

Em meio ao anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, movimento considerado nos bastidores como uma vitória política de Ednaldo, o dirigente se tornou alvo de três denúncias na Comissão de Ética da CBF por razões distintas. Entre elas estão denúncias de assédio dentro da entidade, gestão temerária e a própria suspeita de fraude no acordo homologado pela Justiça do Rio.

