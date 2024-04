Presidente da CBV celebra decisões da Superliga no Recife e cita otimismo nos Jogos de Paris

A- A+

Recife terá, nos próximos dois finais de semana, uma “overdose” de vôlei. A começar pelo domingo (21), com a final da Superliga Feminina, entre Praia Clube e Minas, no Ginásio do Geraldão. No dia 28 de abril, será a vez da decisão masculina do torneio, com os finalistas ainda a serem definidos. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radamés Lattari, citou a relação do esporte com a capital pernambucana, ressaltou a alta expectativa para as decisões e as projeções da modalidade para os Jogos de Paris 2024.

Sucesso Superliga



Eu não tenho a menor dúvida que, desde do início da década de 80, o vôlei se consolidou como o segundo esporte do nosso País. Não só em nível de seleções brasileiras como também em nível de clubes. Nos 30 anos da Superliga, cada rodada vem batendo recorde de audiência. Não só os índices de televisão, mas também em pesquisas de popularidade, em que a gente vem crescendo continuamente em todas as faixas etárias. Isso demonstra que o nosso público mais antigo se consolidou e o público jovem não para de continuar chegando para se tornar fã.



Sucesso dos eventos anteriores



Eu não tenho a menor dúvida que sim [sucesso dos outros eventos aqui em Recife]. Mas eu acho que é fundamental a gente ressaltar o esforço do prefeito João Campos e do secretário de esportes, Rodrigo Coutinho, que estão fazendo o possível para que a sua gestão seja voltada para um calendário de eventos esportivos. O voleibol caiu no gosto. Tivemos um grande sucesso na Supercopa, quando em quatro horas praticamente todos os ingressos foram vendidos. A gente esgotou todos os ingressos de todos os jogos do Sul-americano e superlotou as Arenas de praia tanto no Circuito Brasileiro quanto no Circuito Mundial. Agora mais uma vez em que os ingressos estão praticamente esgotados. Isso é um sinal de que o vôlei caiu no gosto do pernambucano. A procura nas escolinhas de voleibol cresceram 40% em Pernambuco depois desses eventos e isso tudo reflete a relação que o povo pernambucano tem com o voleibol.



Relação de Pernambuco com o vôlei



Nós não podemos esquecer que Pernambuco teve treinadores como o Edinilton Vasconcelos, o Josenildo Carvalho, o Murilo Amazonas, treinadores que fizeram história no voleibol brasileiro e mundial. Não podemos esquecer craques como a Jaqueline, Dani Lins, Marcelo Negrão, que surgiram nas quadras pernambucanas. Nós não podemos esquecer que hoje o presidente da Federação Pernambucana é Lula, uma das maiores lendas do vôlei brasileiro em termos de voleibol de praia, medalhista Pan Americano e que sempre representou o Brasil muito bem no exterior. Então, o pernambucano sempre teve um carinho e um apego muito grande. Essa coragem do prefeito João Campos e do secretário Rodrigo Coutinho deu uma retomada dessa paixão e a gente já vê o reflexo disso nas escolinhas, além do sucesso do Recife Vôlei, participando da Superliga B e que chegou às semifinais.



Nível das finais da Supercopa



Olha eu brinco até com o prefeito João Campos que eu preciso daqui a pouco ter um escritório no Recife, tantas são as competições que ele vem trazendo. No caso da Superliga Feminina, nós teremos Thaisa, Pri Daroit, Claudinha, Nyeme, Carol Gattaz e Tainara. Todas jogadoras de nível de seleção brasileira, que são ídolos da garotada. Isso faz com que certamente inúmeras meninas compareçam a esses jogos, pensando que no futuro pode ser uma delas a estar numa seleção brasileira. No masculino, nós ainda estamos é realizando as semifinais e não podemos ainda saber quais craques vão estar aí, mas certamente será mais um jogo excepcional, como vai ser esse do feminino.



Rivalidade entre Minas e Praia



Não podemos esquecer que as equipes, ao longo dos últimos anos, vem alternando todas as conquistas no vôlei feminino brasileiro. Existe um equilíbrio grande. A equipe do Praia é treinada pelo pernambucano Paulo Coco, tendo no elenco jogadoras como Claudinha, Adenizia, Tainara, Sofya Kuznetsova, que é a maior pontuadora da Superliga. É um timaço, mas do outro lado também tem um timaço, com o Minas, treinado por um italiano (Nicola Negro), fazendo um intercâmbio positivo. Eles têm ainda Thaisa, Kisy, Pri Daroit, Carol Gattaz…será um jogo de grandes craques e resultado imprevisível.



Planejamento do vôlei em Paris 2024



Nossos preparativos começaram no dia seguinte após a Olimpíada de Tóquio. São três anos de preparação que vão culminar com os jogos de Paris. As jogadoras fazem a final no dia 21 e, no dia 24, Zé Roberto já estará treinando o grupo visando a Liga das Nações, na última etapa antes dos Jogos Olímpicos. Bernardinho começa a preparação dia 22 com alguns jogadores também tendo como objetivo a Liga das Nações. Hoje, acredito que no vôlei mundial há oito países com chances de ficar em primeiro. O Brasil está no bolo e vamos fazer a melhor preparação possível para trazer grandes resultados.



Mais eventos de vôlei no Recife?



Espero continuar tendo o apoio que estamos recebendo do prefeito João Campos e do secretário Rodrigo Coutinho para continuar colocando Recife como uma das principais praças do vôlei brasileiro.

