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FUTEBOL Presidente da Conmebol anuncia Copa América de 2028 nos Estados Unidos A Argentina de Lionel Messi conquistou o título naquela edição, superando a Colômbia de James Rodríguez na final

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou, nesta terça-feira, que a Copa América de 2028 será realizada nos Estados Unidos. O Equador desejava ser o palco do torneio, mas os EUA venceram a disputa e vão sediar a competição pela segunda vez consecutiva — a última edição também foi realizada no país.

"A CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será nos Estados Unidos! O continente vai vibrar mais uma vez com o torneio de seleções mais antigo do mundo!", escreveu Alejandro Domínguez.





A edição de 2024 também foi realizada nos Estados Unidos em meio a altas temperaturas, críticas quanto a falhas organizacionais e de segurança, más condições dos gramados e incidentes nas arquibancadas.

A Argentina de Lionel Messi conquistou o título naquela edição, superando a Colômbia de James Rodríguez na final.

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