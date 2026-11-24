Presidente da Conmebol anuncia Copa América de 2028 nos Estados Unidos
A Argentina de Lionel Messi conquistou o título naquela edição, superando a Colômbia de James Rodríguez na final
Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou, nesta terça-feira, que a Copa América de 2028 será realizada nos Estados Unidos. O Equador desejava ser o palco do torneio, mas os EUA venceram a disputa e vão sediar a competição pela segunda vez consecutiva — a última edição também foi realizada no país.
"A CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será nos Estados Unidos! O continente vai vibrar mais uma vez com o torneio de seleções mais antigo do mundo!", escreveu Alejandro Domínguez.
Leia também
• Utilização da base pode ser a saída do Náutico para diminuir custos no futebol em 2027
• IA vira ferramenta para olheiros na busca por futuros astros do futebol
• Prefeito de Nova York rompe tendão de aquiles em partida de futebol com jornalistas e utiliza muleta
A edição de 2024 também foi realizada nos Estados Unidos em meio a altas temperaturas, críticas quanto a falhas organizacionais e de segurança, más condições dos gramados e incidentes nas arquibancadas.
A Argentina de Lionel Messi conquistou o título naquela edição, superando a Colômbia de James Rodríguez na final.