Presidente da Conmebol restringe comentários em perfil pessoal após declaração sobre brasileiros

Após dar uma declaração que gerou polêmica entre os torcedores brasileiros na noite de ontem, no sorteio da fase de grupos da Libertadores, dizendo que a competição sem os times do país seria "como Tarzan sem Chita", o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, restringiu os comentários em seu perfil no Instagram.

O assunto surgiu depois da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugerir que os clubes brasileiros deixassem as competições da Conmebol, após a entidade do futebol aplicar a punição ínfima ao Cerro Porteño pelo caso de racismo contra Luighi, na Libertadores Sub-20.

Domínguez, por sua vez, não acredita nessa possibilidade. Após ser questionado sobre, fez uma analogia envolvendo um macaco.

Chita foi uma personagem icônica da série Tarzan. Macaco interpretava uma fêmea que era o animal de estimação de Tarzan e Jane, sua companheira.

