Presidente da CPI das Pirâmides pede condução coercitiva de Ronaldinho para Justiça Federal

O presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) enviou um ofício à Justiça Federal do Rio de Janeiro solicitando a condução coercitiva do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho para um depoimento à comissão. O deputado pediu ainda a determinação de que Ronaldinho seja impedido de sair do país.

No documento, Áureo destacou que a decretação da ordem é necessária porque está prevista a saída de Ronaldinho do Brasil nesta sexta-feira.

"A oitiva da testemunha Ronaldo de Assis Moreira é imprescindível para a continuidade dos trabalhos investigatórios desta Comissão", afirmou o deputado.

Nesta quinta-feira, o irmão de Ronaldinho, Assis, prestou depoimento à comissão. Os dois são investigados por ligação com uma empresa que é apontada como uma pirâmide financeira. O depoimento dos dois já estava previsto para esta terça-feira, mas ambos faltaram. Apesar de estar convocado para depor, Ronaldinho não apareceu novamente.

"Somam-se, assim, duas ausências às oitivas designadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito sem justificativa plausível, e a certeza de uma terceira ausência injustificada, uma vez que o seu próprio advogado informou que ele deixaria o país no dia 25 de agosto", afirmou.



Mais cedo, durante a sessão em que os deputados ouviram Assis, o deputado Áureo Ribeiro comunicou os integrantes da comissão de que pediria a condução coercitiva do antigo craque da Seleção.

— Novamente intimado, em contato com seu advogado que está presente, confirmou a participação na data de hoje. Contudo, apresentou uma justificativa, mas não compareceu novamente a essa reunião. Diante disso não resta outra alternativa que não seja requerer ao juízo competente nos termos legais a condução coercitiva da testemunha a esta comissão — disse Ribeiro.

