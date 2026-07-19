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Copa do Mundo de 2026

Presidente da Federação Espanhola: "De La Fuente ficará o tempo que quiser"

Rafael Louzán, não economizou elogios ao técnico Luis de la Fuente após a conquista do título da Copa do Mundo de 2026

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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, segura o troféu após vencer a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, segura o troféu após vencer a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina. - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, não economizou elogios ao técnico Luis de la Fuente após a conquista do título da Copa do Mundo de 2026, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final deste domingo (19), em Nova Jersey.

"Os jogadores e Luis de la Fuente merecem tudo isso. Temos aqui o melhor técnico do mundo. Ele é também o melhor técnico da história da seleção espanhola, detentores do maior número de títulos se incluem nas categorias de base. Ele está realizando um trabalho magistral e ganhando conosco o tempo que quiser", declarou Louzán à rádio Cadena Cope.

O dirigente galego viveu sua maior alegria desde que assumiu o cargo, em dezembro de 2024.

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“Estou tentando manter a calma por enquanto, ainda não extravasei tudo. Vai levar um tempo para assimilar o feito feito pelos jogadores e por Luis de la Fuente”, afirmou.

Louzán chegou a brincar sobre esse segundo título mundial, após a conquista de 2010.

"A Argentina tem três estrelas, uma quarta iria sobrecarregar muito a camisa. Acrescentar uma segunda à camisa da Espanha fica muito melhor", brilhou.

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