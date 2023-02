Presidente da Federação Francesa de Futebol renuncia após acusações de assédio sexual

A- A+

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, renunciou ao cargo nesta terça-feira (28), após meses de acusações de assédio sexual e psicológico a mulheres. A informação foi confirmada por um membro da organização esportiva à agência de notícias francesa AFP.

Em janeiro, ele já havia sido afastado da função preventivamente. Aos 81 anos, presidiu a federação por 11 anos, período em que a seleção masculina de futebol conquistou a Copa do Mundo de 2018, e foi vice-campeã na edição de 2023.

Le Graët foi acusado pela agente esportiva Sonia Souid, de 37 anos, de conduta imprópria. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, a empresária contou que tentou construir uma relação profissional para a promoção do futebol feminino no país entre 2013 e 2017, mas o dirigente apenas fazia investidas de cunho sexual nas conversas.

Segundo Souid, Le Graët mandava mensagens indesejadas durante a madrugada, a convidando para encontros. A empresária também revelou que Le Graët escrevia falando que "estava com saudades" e, apesar de nunca ter mencionado explicitamente, deixou claro que ela deveria dormir com ele para conseguir ser ouvida. "Ele nunca me viu como uma agente, mas sim como um doce", afirmou Souid, que pensou em encerrar a carreira.

No dia 11 de janeiro deste ano, Noël Le Graët foi afastado do posto de presidente após uma reunião emergencial do comitê executivo da entidade. Em comunicado oficial, a FFF diz que o dirigente optou por se afastar após a reunião.

Confira o comunicado da Federação Francesa:

Após reunião do Comitê Executivo da FFF, reunido hoje em Paris, Noël Le Graët optou por retirar-se de suas funções como presidente da Federação até a comunicação final de auditoria realizada pelo Ministério do Esporte e sua análise pelo comitê. O comitê também decidiu demitir Florence Hardouin, gerente geral da FFF, como medida de precaução. A partir de hoje, Philippe Diallo, vice-presidente adjunto da FFF, será o responsável interino nestas duas funções. Por fim, o Comitê Executivo, informado dos termos da prorrogação do contrato de Didier Deschamps à frente da equipe francesa até 2026, validou-a por unanimidade.

