Presidente da Federação Francesa é investigado por assédio moral e sexual

Uma investigação por assédio moral e assédio sexual foi aberta na segunda-feira (17), após a notificação de um "crime sexista" contra o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, informou a promotoria de Paris nesta terça-feira, questionada pela AFP .

A notificação foi feita após o depoimento de Sonia Souid, agente de vários internacionais franceses, recolhido pelos auditores da Inspeção Geral de Educação, Desporto e Investigação (IGESR), segundo o jornal Le Monde.

Sonia Souid tornou público na semana passada o seu testemunho, perante o jornal L'Equipe e a rádio RMC, sobre o comportamento machista do presidente da FFF desde 2011.

"Ele me disse cara a cara, no apartamento dele, com muita clareza, que se eu quisesse ele poderia me ajudar, mas eu tinha que passar pelo quarto", disse.