Presidente da Federação Francesa ganha apoio da Uefa e deve encarar Infantino em pleito da Fifa
Dirigente francês deve ser o único concorrente do atual presidente da Fifa
Gianni Infantino deve ter um rival na eleição para a presidência da Fifa (Federação Internacional de Futebol e Associados), agendada para março de 2027. Trata-se de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF).
Nesta segunda-feira, Diallo ganhou apoio da Uefa para disputar o pleito, e uma reunião nesta terça-feira, na Federação Francesa, deve oficializar a candidatura.
A Uefa diz que Diallo aceitou o convite para concorrer com Infantino e aguarda apenas essa oficialização para iniciar a campanha.
Leia também
• Presidente da Fifa se encontra com Lula e anuncia reunião para tratar da Copa do Mundo Feminina
• Fifa divulga data e preço para começar a vender ingressos da Copa do Mundo feminina
• Blatter diz que Infantino precisa de ajuda psicológica e critica gestão na Fifa: "É um ditador"
Em reunião ocorrida mais cedo com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e as associações nacionais representadas no Comitê Executivo da entidade, Diallo foi convidado para concorrer à eleição na Fifa.
O prazo de inscrições se encerra na quarta-feira, e o dirigente francês deve ser o único concorrente de Infantino.
Diallo liderou a organização que representa os clubes franceses, integrou o conselho da liga profissional e atuou na resolução de litígios da Fifa.
Em 2023, ele se tornou presidente da FFF e do Comitê Executivo da Uefa. A entidade europeia, em comunicado, manifestou preocupação com o futuro da FIfa e ressaltou o apoio unânime para Diallo.
"Diante do cenário de sérias preocupações, as federações pediram renovação da unidade e da confiança na comunidade global do futebol. (...) As associações expressaram plena confiança em Philippe Diallo", diz a entidade.