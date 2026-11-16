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Futebol Internacional

Presidente da Federação Francesa ganha apoio da Uefa e deve encarar Infantino em pleito da Fifa

Dirigente francês deve ser o único concorrente do atual presidente da Fifa

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Philippe Diallo durante França x Turquia, pela Liga das Nações da UefaPhilippe Diallo durante França x Turquia, pela Liga das Nações da Uefa - Foto: Franck FIFE / AFP

Gianni Infantino deve ter um rival na eleição para a presidência da Fifa (Federação Internacional de Futebol e Associados), agendada para março de 2027. Trata-se de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF).

Nesta segunda-feira, Diallo ganhou apoio da Uefa para disputar o pleito, e uma reunião nesta terça-feira, na Federação Francesa, deve oficializar a candidatura.

A Uefa diz que Diallo aceitou o convite para concorrer com Infantino e aguarda apenas essa oficialização para iniciar a campanha.

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Em reunião ocorrida mais cedo com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e as associações nacionais representadas no Comitê Executivo da entidade, Diallo foi convidado para concorrer à eleição na Fifa.

O prazo de inscrições se encerra na quarta-feira, e o dirigente francês deve ser o único concorrente de Infantino.

Diallo liderou a organização que representa os clubes franceses, integrou o conselho da liga profissional e atuou na resolução de litígios da Fifa.

Em 2023, ele se tornou presidente da FFF e do Comitê Executivo da Uefa. A entidade europeia, em comunicado, manifestou preocupação com o futuro da FIfa e ressaltou o apoio unânime para Diallo.

"Diante do cenário de sérias preocupações, as federações pediram renovação da unidade e da confiança na comunidade global do futebol. (...) As associações expressaram plena confiança em Philippe Diallo", diz a entidade.

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