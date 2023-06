A- A+

racismo Presidente da Fifa anuncia que Vini Jr irá liderar comissão antirracista no futebol Declaração aconteceu nesta quinta-feira (15) com Infantino apoiando o jogador

Depois de ser alvo de ofensas racistas durante todo o período que passou jogando no Real Madrid, Vini Jr. agora irá liderar uma comissão antirracismo na Fifa. A notícia foi dada diretamente pelo presidente da instituição, Gianni Infantino, que afirmou que a comissão será composta de jogadores que irão sugerir punições mais severas para casos de discriminação racial. As informações são da Reuters.

"Não haverá mais futebol com racismo. Os jogos devem ser paralisados imediatamente quando isso acontecer. Já chega. Convidei Vinicius para liderar o grupo que vai sugerir punições mais severas que serão implementadas por todas as autoridades do futebol no mundo inteiro. Precisamos ouvir os jogadores para saber o que eles precisam para trabalhar em um lugar mais seguro. Estamos levando isso à sério" afirmou Infantino.

O presidente da Fifa visitou a concentração da seleção brasileira nesta quinta-feira na Espanha, onde o Brasil se prepara para enfrentar Guiné no próximo sábado, às 16h30. Ele também afirmou que essas medidas tem o objetivo de "acabar de uma vez por todas com o problema do racismo no futebol" e que sentiu necessidade de falar pessoalmente com Vinicius sobre os casos. Infantino também falou que, apesar de os episódios de racismo com o brasileiro terem acontecidos na Espanha, a questão envolve o mundo todo.

"Precisamos que os governos entendam que precisam educar as crianças na escola porque é um problema social, e também um problema do futebol. É preciso paralisar os jogos, aplicar medidas disciplinares e competetivas agindo lado a lado com autoridades locais. Não dá mais para tolerar, racismo é crime."

Infantino também elencou algumas medidas que a Fifa deve tomar.

"A partir de agora, a Fifa vai tomar medidas legais com autoridades locais, vamos assinar junto as denúncias locais. Precisamos da ajuda das autoridades porque os racistas precisam ser identificados, detidos e banidos para sempre de todos os estádios do mundo. E não apenas nos estádios, mas nas redes sociais também. Isso é muito sério e precisa de punição."

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz tem dois desfalques para enfrentar o Pacajus-CE e treinador avalia poupar por desgaste