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Presidente da Fifa confirma que Irã jogará a Copa do Mundo nos Estados Unidos

Gianni Infantino reiterou, em seu discurso no Congresso da entidade, que os jogos do time iraniano serão no país americano

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Gianni Infantino confirmou que o Irã jogará a Copa do Mundo de 2026Gianni Infantino confirmou que o Irã jogará a Copa do Mundo de 2026 - Foto: Richard Juilliart / UEFA / AFP

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que o Irã jogará a Copa do Mundo de 2026. Durante seu discurso no Congresso da entidade máxima do futebol mundial, em Vancouver, no Canadá, o dirigente reiterou que a seleção iraniana realizará seus jogos nos Estados Unidos, apesar dos conflitos recentes entre os países.

— Para começar, gostaria de confirmar logo de início que, é claro, o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa de 2026. E, é claro, o Irã jogará nos Estados Unidos da América — disse Infantino ao iniciar seu discurso aos delegados.

A participação do Irã na Copa do Mundo havia sido colocada em dúvida devido à guerra com os Estados Unidos e Israel, que eclodiu em 28 de fevereiro. No entanto, Infantino já havia assegurado a participação do iraniano no Mundial, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump tivesse sugerido que os jogadores iranianos poderiam não estar "seguros" no país.

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A Copa do Mundo de 2026, a primeira a contar com 48 seleções, ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho. O Irã está no Grupo G do Mundial, no qual enfrentará a Nova Zelândia, Bélgica e Egito, com todos os jogos nos Estados Unidos.

O Irã estreia contra a Nova Zelândia, em 15 de junho, e depois enfrenta a Bélgica no dia 21. As duas partidas serão realizadas em Los Angeles. Em 26 de junho, a equipe jogará contra o Egito, em Seattle. Caso avance à fase eliminatória, não existiriam partidas nem no Canadá nem no México (todas seriam realizados nos Estados Unidos).

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