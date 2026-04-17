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COPA DO MUNDO

Presidente da Fifa, Infantino explica preço dos ingressos da Copa do Mundo

Entidade vem sendo criticada pelos valores exorbitantes das entradas para o Mundial de 2026

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Gianni Infantino, presidente da Fifa Gianni Infantino, presidente da Fifa  - Foto: Juan Mabromata/AFP

Uma das críticas que a Fifa vem enfrentando antes do início da Copa do Mundo de 2026 é por causa do preço "exorbitante" dos ingressos. Nesta sexta-feira, o presidente da entidade, Gianni Infantino, ressaltou que há entradas para todas as categorias, mas explicou o motivo dos valores serem tão elevados.

— Temos uma categoria de ingressos para torcedores mais dedicados a partir de 60 dólares, incluindo a final. Claro, também existem ingressos, como camarotes na final, que podem custar dezenas de milhares de dólares. Então há opções para todos os perfis — afirmou Infantino durante o evento "Semafor World Economy" em Washington, nos Estados Unidos, que continuou:

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— A principal e até agora única fonte de receita da Fifa é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acontece durante um mês a cada quatro anos. Ou seja, geramos receita em um único mês. Nos outros 47 meses até a próxima Copa, gastamos esse dinheiro.

Infantino, no entanto, afirmou que, embora a Copa do Mundo gere muita receita, a Fifa é uma entidade sem fins lucrativos. Desta forma, todo o dinheiro arrecadado pela organização é reinvestido no futebol mundial.

— Mas o que é interessante, e digo isso meio em tom de brincadeira, é algo que muitas pessoas não sabem: embora geremos bilhões com a Copa, a Fifa é uma organização sem fins lucrativos. Isso significa que toda a receita gerada é reinvestida na organização do futebol em 211 países ao redor do mundo — finalizou.

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