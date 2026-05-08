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FUTEBOL Presidente da Fifa ironiza preço do ingresso para final da Copa: "Levo cachorro-quente e Coca-Cola" Gianni Infantino voltou a defender preços elevados do Mundial nos Estados Unidos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reagiu com ironia às críticas sobre os preços dos ingressos da próxima Copa do Mundo FIFA 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Durante participação na Conferência Global do Instituto Milken, em Beverly Hills, Infantino comentou os anúncios de ingressos para a final do Mundial que chegaram a ultrapassar US$ 2 milhões no mercado de revenda — cerca de R$ 11,3 milhões na cotação atual.

— Se alguém comprar um ingresso por US$ 2 milhões, eu mesmo levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que essa pessoa tenha uma ótima experiência — brincou o dirigente.





As declarações vieram após a repercussão dos valores cobrados por entradas para partidas do torneio, especialmente para a decisão em MetLife Stadium. Em abril, quatro ingressos atrás do gol chegaram a ser anunciados por aproximadamente US$ 2,3 milhões cada.

Infantino voltou a defender a política de preços da entidade e argumentou que os valores oficiais da Fifa seriam compatíveis com grandes eventos esportivos americanos.

— Nos Estados Unidos, a revenda de ingressos é permitida. Se vendermos barato demais, os ingressos acabam revendidos por preços ainda maiores — afirmou.

Segundo o dirigente, cerca de 25% dos ingressos da fase de grupos poderão ser comprados por menos de US$ 300 — aproximadamente R$ 1,7 mil.

— Isso é comparável ao preço de jogos universitários aqui nos Estados Unidos. E estamos falando de uma Copa do Mundo — acrescentou.

A discussão sobre os preços ganhou novos capítulos após mudanças nas regras de revenda no Canadá. A Fifa alterou sua plataforma oficial para impedir que ingressos das partidas em Toronto fossem revendidos acima do valor original, em cumprimento a uma nova legislação aprovada pela província de Ontário.

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