Esportes Presidente da Fifa lamenta morte do papa Francisco: "Orações de todo mundo do futebol estão com ele" Dirigente relembrou encontro com pontífice, que chamou esporte de 'mais bonito do universo'

A morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira, comoveu as principais figuras do futebol. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamentou, nas redes sociais, o falecimento do primeiro pontífice latino-americano e destacou a paixão e o entusiasmo dele pelo esporte.

O dirigente também fez questão de relembrar encontros com o papa, que chamava o futebol de "esporte mais bonito do mundo", além de "reiterar sua esperança de que ele pudesse ser uma força unificadora global e um impulso positivo para o bem".

Torcedor do San Lorenzo, Francisco nasceu em 17 de dezembro de 1936 e assumiu o maior cargo da Igreja Católica em 2013, um ano antes de seu time do coração vencer a Libertadores pela primeira vez.

Infantino com o Papa Francisco - Foto: reprodução/redes sociais

Leia publicação de Infantino

"Estou profundamente triste com o falecimento do Papa Francisco.

Tive o privilégio de passar um tempo com ele em algumas ocasiões, nas quais ele sempre compartilhou seu entusiasmo pelo futebol e enfatizou o importante papel que nosso esporte desempenha na sociedade, principalmente no que diz respeito à educação e à proteção das crianças em todo o mundo.

“O futebol é o esporte mais bonito do mundo...”, foram suas palavras.

No início deste ano, na Cúpula de Líderes Mundiais sobre os Direitos da Criança, realizada no Vaticano, ele reiterou sua esperança de que o futebol pudesse ser uma força unificadora global e um impulso positivo para o bem.

Sei o quanto isso foi importante para a comunidade católica em todo o mundo como chefe da Igreja. Por meio da mensagem de esperança e paz que ele transmitiu ontem, domingo de Páscoa, ele deu um bom exemplo, e minhas mais sinceras condolências vão para todos que o conheciam, sua comunidade, sua família e seus amigos. As orações de todo o mundo do futebol estão com ele. Que ele descanse em paz."

