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Futebol Presidente da Fifa lamenta tragédia da Chapecoense e presta homenagem: 'Dia muito triste' Dirigente comentou sobre a capacidade de reconstrução demonstrada pelo time nos anos seguintes ao desastre

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, prestou homenagem às vítimas do acidente aéreo que envolveu a delegação da Chapecoense, em novembro de 2016. Por meio de uma nota, o dirigente classificou o episódio como um dos dias mais tristes da história do futebol e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade de Chapecó.

"Este é um dia muito, muito triste para o futebol. Nós lamentamos muito saber do acidente do avião na Colômbia. É chocante. Notícia trágica. A Fifa gostaria de prestar suas condolências aos fãs da Chapecoense, à comunidade do futebol e às empresas de mídia do Brasil", afirmou o mandatário.

O dirigente comentou sobre a capacidade de reconstrução demonstrada pela Chapecoense nos anos seguintes ao desastre. Para Infantino, a coragem do clube, que precisou reerguer sua equipe e recuperar a estrutura institucional após a tragédia, representa uma homenagem à memória daqueles que perderam a vida

"Desde o ocorrido, a Chapecoense mostrou ao mundo uma coragem extraordinária, reconstruindo um clube, uma equipe e uma comunidade após essa terrível tragédia. Esse espírito de resiliência é a melhor homenagem possível para aqueles que não estão mais conosco".

O avião que transportava a equipe catarinense para Medellín, na Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, caiu nas proximidades do destino, na região montanhosa de Cerro Gordo, na cidade de La Union, na Colômbia.

Por fim, o presidente da entidade máxima do futebol reafirmou o apoio à cidade de Chapecó e a todos os integrantes da família Chapecoense. Segundo ele, o clube e sua comunidade continuarão contando com a solidariedade do futebol mundial. "O povo de Chapecó e toda a família Chapecoense sempre terão o apoio do mundo do futebol".

O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia com 81 pessoas, sendo 72 passageiros e nove tripulantes. Além da delegação, vários jornalistas estavam no voo para cobrir a final contra o Atlético Nacional, em Medellin. No acidente, 71 pessoas morreram.

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