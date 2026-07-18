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Copa do Mundo Presidente da Fifa não deve enfrentar sanções do COI por caso Balogun, diz jornal Denúncia foi feita pela organização FairSquare, que atua focada na responsabilidade do esporte e repressão política

Lausanne, 18 (AE) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não deve receber sanções do Comitê Olímpico Internacional (COI), informou o site britânico The Guardian neste sábado (18). O suíço foi acusado de quebrar a neutralidade da entidade durante a Copa do Mundo no episódio envolvendo a expulsão do norte-americano Folarin Balogun.

A denúncia foi feita pela organização FairSquare, que atua focada na responsabilidade do esporte e repressão política. Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou ter telefonado para Infantino pedindo a revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante na partida contra a Bósnia.

Gianni Infantino é membro do COI desde 2020 e, segundo o portal britânico, há resistência dentro da entidade para intervir na aplicação de regras de uma federação internacional, no caso a Fifa, principalmente quando os processos internos de apelação não foram esgotados na Justiça.

Além disso, segundo uma fonte ouvida pelo site, atualmente o COI depende da Fifa para obter receita comercial e relevância no público mais jovem. Outro ponto que afeta qualquer tipo de interferência ou punição a Infantino é a realização dos Jogos Olímpicos de 2028, que serão realizados em Los Angeles.

Até o momento, o COI não recebeu reclamações formais da UEFA ou da Real Associação Belga de Futebol. Ambas as entidades se manifestaram publicamente contra a decisão de "reverter" a punição do atacante. Por outro lado, a vitória dos europeus diante dos Estados Unidos também diminuiu o atrito com a Fifa.

Folarin Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus pela fase de 32 avós da Copa do Mundo, contra a Bósnia, após revisão no VAR. No entanto, a Fifa acionou o Artigo 27 do Código Disciplinar e converteu o cartão vermelho em um período probatório de um ano, liberando o atacante para encarar os belgas nas oitavas.

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