Presidente da Fifa oferece condolências às federações palestina e israelense

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ofereceu condolências às federações de futebol palestina e israelense em uma carta enviada nesta sexta-feira (13), em meio ao conflito sangrento entre Israel e Gaza.

"A Fifa se junta aos apelos para um fim imediato das hostilidades e pelo alívio imediato do sofrimento dos povos israelense e palestino", diz o texto enviado a Moshe Shino Zuares, presidente da federação israelense, e a Jibril Rajoub, seu homólogo palestino.

Infantino expressou a solidariedade do futebol "aos povos de Israel e Palestina, com todas as vítimas inocentes que pagaram um preço assombroso".

Em Israel, mais de 1.300 pessoas perderam a vida, entre elas vários civis e pelo menos 258 soldados, segundo as autoridades, após o violento ataque perpetrado pelo Hamas no último sábado.

E pelo menos 1.799 pessoas morreram em ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, entre elas 583 crianças, desde o começo da guerra desencadeada pela ofensiva do movimento islamita palestino.

O mundo dos esportes também foi afetado pelo conflito: o jogo entre Kosovo e Israel, inicialmente previsto para domingo, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, foi adiado diante da impossibilidade de a seleção israelense viajar.

No domingo, um dia depois da ofensiva do Hamas, a Uefa já tinha suspendido "todos os jogos previstos" em Israel "ao longo das próximas semanas".

