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COPA DO MUNDO FEMININA Presidente da Fifa se encontra com Lula e anuncia reunião para tratar da Copa do Mundo Feminina Além de parabenizar Lula pela vitória na eleição do último dia 25, o dirigente da Fifa anunciou uma futura reunião para tratar da Copa do Mundo Feminina que será disputada no Brasil



O presidente da Federação Internacional de Futebol e Associados (Fifa), Gianni Infantino, se encontrou neste domingo com o presidente do Brasil reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em Manilla, nas Filipinas.



No encontro, além de parabenizar Lula pela vitória na eleição do último dia 25, o dirigente da Fifa anunciou uma futura reunião para tratar da Copa do Mundo Feminina que será disputada no Brasil.



Infantino fez questão de registrar o encontro nas redes sociais, com duas fotos divulgadas ao lado do presidente brasileiro.



"Foi um prazer encontrar o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na 49ª Cúpula da ASEAN, em Manila. Eu o parabenizei calorosamente pela sua recente reeleição e aproveitamos a oportunidade para conversar sobre a força unificadora do nosso lindo jogo", publicou.



"Concordamos em nos reunir muito em breve para avançar nos preparativos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027", acrescentou Infantino.



O dirigente máximo da entidade esportiva ainda exaltou a relação brasileira com o futebol.



"Em um país onde o futebol é um estilo de vida, e com o nosso compromisso comum de desenvolver o futebol feminino, estamos totalmente dedicados a fazer do torneio do próximo ano uma celebração extraordinária do nosso esporte", declarou.

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