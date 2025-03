Presidente da Fifa se solidariza com caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras

Gianni Infantino, presidente da Fifa, foi mais um a se solidarizar através com o caso de racismo sofrido por Luighi, atacante do Palmeiras, em jogo da Libertadores Sub-20, disputado na noite de ontem.

Veja a nota de Infantino:

"Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união — e tudo começa com os jovens e a base.