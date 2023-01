A- A+

Pelé Presidente da Fifa vai pedir que todos os países membros tenham um estádio com nome de Pelé No Brasil, existe o estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

O presidente da Fifa, federação máxima do futebol, Gianni Infantino chegou na Vila Belmiro, em Santos, para participar do velório de Pelé. Ele comentou sobre a importância do Rei e informou que vai enviar uma proposta a todos os 211 países membros para nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador.

“Com muita emoção, tristeza, mas também com sorriso porque ele nos deu muitos sorrisos. Como Fifa, vamos homenagear o "Rei" e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele”, disse Infantino.

No Brasil, existe o estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. Ele é utilizado majoritariamente pelo CSA e CRB.

Após entrar no local da cerimônia, o presidente da Fifa cumprimentou Edinho, filho de Pelé, e Marcia Aoki, viúva do Rei.

O velório do Rei do Futebol vai durar até às 10h da terça-feira (03). Confira imagens da cerimônia na Vila Belmiro.



