Campeonato Pernambucano Presidente da FPF afirma que semifinais do Pernambucano podem ter torcida única Decisão será tomada nesta terça-feira (5), segundo Evandro Carvalho

As semifinais do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Sport e Náutico e Salgueiro podem ser realizadas com torcida única. Ao menos, foi o que garantiu à Folha de Pernambuco o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, na noite desta segunda-feira (4).

Segundo o mandatário, a decisão sobre a possibilidade será tomada nesta terça-feira (5). Na oportunidade, se a FPF adotar torcida única, um ato será publicado no site oficial da entidade ao longo do dia. O dirigente é favorável à medida.

Em janeiro deste ano, após a partida entre Sport e Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, Evandro Carvalho anunciou que os clássicos pernambucanos fossem realizados apenas com a torcida do clube mandante.

Na oportunidade, contudo, os clubes recorreram à Justiça, e o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) determinou que os confrontos fossem disputados com as duas torcidas nos estádios.

