Campeonato Pernambucano 2026 Presidente da FPF confirma adiamento da rodada de abertura do Campeonato Pernambucano Alteração deve ocorrer por causa do conflito de datas entre a primeira rodada do Estadual e a estreia do Santa Cruz no torneio amistoso Vitória Cup

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou o adiamento da primeira partida do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano de 2026.

O anúncio do mandatário ocorreu em entrevista ao canal do YouTube Cast Coral. A alteração foi motivada por causa do conflito de datas entre o Estadual, previsto para começar no dia 7 de janeiro, e a primeira partida da Vitória Cup, torneio amistoso que o Santa Cruz deve estrear no dia 8 do mesmo mês.

“Não está definido, mas é uma grande possibilidade de que o Santa Cruz realize, no dia 8 [de janeiro], o jogo, de caráter amistoso, dentro dessa copa [Vitória Cup]. Já consegui autorização da CBF e uma atenção especial. Quero agradecer a todos os outros clubes profissionais de Pernambuco que compreenderam e concordaram com o pedido da Federação (FPF). Então, ficou decidido o adiamento do Estadual que iria começar no dia 7. Nós realocamos o ínicio para o dia 11, de modo que o Santa Cruz possa jogar no dia 8", disse Evandro ao Cast Coral.

À reportagem da Folha de Pernambuco, Evandro confirmou o adiamento e disse que ele também pode ser válido para as outras equipes pernambucanas.

"Poderia ser das duas formas. Estamos contabilizando a posição dos demais, pois o Santa [Cruz], inevitavelmente, não jogaria no dia 7 [de janeiro], dado o amistoso do dia 8 [de janeiro]", disse Evandro.

O mandatário também confirmou que, apesar de já ter o aval da FPF e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o adiamento, o Santa Cruz ainda precisaria realizar a parte burocrática de envio de documentação e oficializar a sua estreia no torneio.

A Folha de Pernambuco procuro o clube tricolor para saber o andamento dos trâmites burocráticos, mas ainda não obteve retorno.

