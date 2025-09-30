A- A+

Futebol Presidente da FPF confirma Estadual com 10 datas e mais vagas para Pernambuco na Copa do Brasil Evandro Carvalho ainda afirmou o aumento no número de vagas para o estado na Série D

Em meio às especulações que envolvem as mudanças no calendário do futebol brasileiro de 2026, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou a diminuição no número de datas no Campeonato Pernambuco para dez.

A informação foi divulgada pelo mandatário nesta terça-feira (30), na sede da FPF, durante coletiva de imprensa sobre a Copa Atlântico.

De acordo com ele, todos os estaduais do Nordeste também terão dez datas, assim como a Copa do Nordeste. Os campeonatos do Sul e Sudeste devem ter 11 datas.

"Pela primeira vez, ao longo desses últimos 30 anos, a CBF conseguiu encontrar um modelo de calendário nacional que vai permitir a sobrevivência e a evolução do futebol brasileiro com dez datas para os estaduais do Nordeste, 11 para o Sul e Sudeste e dez para a Copa do Nordeste, sem conflitar com os estaduais", garantiu.

Ainda segundo Evandro, entre outras novidades que envolvem o calendário nacional, está o aumento no número de vagas para os times de Pernambuco na Copa do Brasil e na Série D. Atualmente, o Estado tem direito a três equipes participantes no principal mata-mata nacional e a dois na Quarta Divisão.

"Pernambuco terá mais vagas na Copa do Brasil e três vagas na Série D, ampliando nosso alcance para os times do interior", completou Evandro.

O dirigente ainda confirmou o aumento de participantes de forma geral na Série C e Série D do Brasileiro, sem confirmar a quantidade de times.

Apesar de ainda não ser oficial, é especulado que Terceira Divisão passe de 20 para 28 clubes e a Quarta Divisão pule de 64 para 96 participantes.

