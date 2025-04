A- A+

LABRUNE Presidente da Liga de Futebol francesa é denunciado por insulto homofóbico Perfil da organização no Instagram fez publicação que reproduzia um canto homofóbico de torcedores do Saint-Étienne

O presidente da Liga de Futebol Profissional francesa (LFP), Vincent Labrune, foi denunciado por insulto homofóbico público, após uma publicação no Instagram de sua organização que reproduzia um cântico homofóbico de torcedores do Saint-Étienne, anunciou nesta sexta-feira a associação Stop Homophobie.

Essa associação informou que apresentou sua denúncia nesta sexta-feira, em Paris, contra Vincent Labrune, identificado como o responsável pelas publicações da conta do Instagram.

“Não se denuncia Vincent Labrune como pessoa física, mas como responsável pelas publicações da LFP. Para evitar qualquer confusão, ele irá processar por calúnia e difamação todos os que associarem seu nome à homofobia”, afirmou nesta sexta-feira seu entorno.

A Stop Homophobie afirma que a conta oficial da Ligue 1 no Instagram divulgou no sábado um vídeo anunciando o clássico entre Saint-Étienne e Lyon, que foi disputado no domingo, e que nele era possível ouvir “um cântico de torcedores (...) homofóbico: Oh, lioneses, bando de viados”.

A associação destaca ainda que esse mesmo cântico foi entoado nas arquibancadas no domingo, durante a partida, “sem reação” por parte dos organizadores.

Detido em 2014

Em novembro de 2014, Vincent Labrune chegou a ser detido pela polícia francesa, no contexto de uma investigação sobre a transferência do atacante André-Pierre Gignac, em 2010, quando o jogador deixou o Toulouse para reforçar o clube marselhês. As autoridades apuravam, na época, o pagamento de comissões ilícitas a intermediários envolvidos na negociação.

Labrune, que assumiu a presidência do Olympique em 2011, já havia sido alvo de polêmica no início daquela temporada. A contratação do zagueiro brasileiro Dória, que, na época, teria sido feita sem o aval do treinador argentino Marcelo Bielsa, foi o estopim para um desentendimento entre os dois.



O técnico criticou publicamente a atuação da diretoria no mercado de transferências, e acusou o dirigente de fazer promessas sem poder cumprir.

Veja também