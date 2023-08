Presidente da RFEF pediu a jogadora que beijou à força para aparecer em vídeo de desculpas, diz TV

A- A+

Depois de saber que o beijo forçado em Jenni Hermoso, atacante da seleção da Espanha, durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo Feminina de 2023, estava repercutindo negativamente, o presidente da RFEF, Luis Rubiales, pediu para a jogadora aparecer em um vídeo de desculpas ao seu lado.

De acordo com informações do programa Espejo Público, do canal espanhol Antena 3, o dirigente tentou convencer Hermoso falando de sua família, mas a jogadora se recusou a participar da encenação.

"Meu cargo está em jogo, preciso que faça isso, nem que seja pelas minhas filhas. Preciso que apareça ao meu lado", implorou Rubiales durante o vôo que levou a delegação da Espanha de volta para casa após a final, disputada no domingo em Sydney, capital da Austrália.

As informações também revelam que o treinador da Espanha, Jorge Vilda, tentou interceder junto à jogadora e aos seus familiares para que defendessem publicamente o dirigente em uma tentativa de minimizar a seriedade da atitude, mas todos ao entorno de Jenni se recusaram. Eles entendem que não é ela quem deve dar explicações.

No final, Rubiales gravou um vídeo sozinho, se desculpando por seus atos. Inicialmente, ele havia tentado colocar o beijo à força como uma "brincadeira entre amigos", cometida em um momento de celebração, mas após ser alvo de críticas por autoridades políticas e personalidades do esporte, mudou a estratégia. Na publicação, ele afirma: "Seguramente, errei, tenho que reconhecer. Num momento de máxima efusividade, sem qualquer má intenção ou má-fé, ocorreu o que ocorreu, de maneira muito espontânea."

Denúncias de agressão sexual

Depois de três denúncias terem chegado ao Conselho do Esporte (CSD, na sigla em espanhol) do país, que tentará julgar o caso através do Tribunal Administrativo dos Esportes (TAD), a imprensa espanhola também relata que já há uma denúncia encaminhada à Fiscalia, órgão que corresponde ao Ministério Público da Espanha. Miguel Ángel Galán, presidente do Cento Nacional de Formação de Treinadores de Futebol (Cenafe) notificou oficialmente o órgão, denunciando o caso como uma suposta agressão sexual.

"É um ato sexista e intolerante no esporte e poderia ser entendido como uma suposta agressão sexual. Solicito que seja aberto um inquérito", escreveu Galán no pedido. Na terça-feira, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, condenou a atitude de Rubiales, que classificou como "gestos inaceitáveis", e afirmou que "as desculpas do Sr. Rubiales também não são suficientes e nem mesmo adequadas e, portanto, ele deve continuar tomando medidas para esclarecer o que todos vimos na mídia."

Enquanto isso, Jenni Hermoso se mantém longe das perguntas sobre o tema, optando por diminuir ao máximo, pelo menos de sua parte, a exposição em relação ao caso. Após comentar no vestiário que "não gostou" do contato forçado e afirmar que não havia o que fazer, ela, bem como a família, preferiu não se pronunciar mais sobre o assunto. Atualmente, a atacante e as companheiras de elenco celebram em Ibiza o título de campeãs do mundo.

Veja também

Futebol Comentarista que fez piada sobre o pai morto de Mosquito, do Corinthians, é demitido do SBT