ARGENTINA Presidente da Uefa critica Messi por não ter coibido goleiro da Argentina na final da Copa do Mundo Ceferin considerou a atitude de Emiliano Martínez, de levar o troféu de melhor goleiro do Mundial às genitais, como uma "coisa nojenta"

A final da Copa do Mundo do Catar aconteceu no final de dezembro de 2022, mas ainda está dando o que falar. Tanto que o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, voltou a criticar o astro Lionel Messi por não ter coibido as provocações de Emiliano Martínez, quando o goleiro da Argentina levou o troféu de melhor goleiro do Mundial às partes íntimas.

De acordo com o livro "Messianico", de Sebastián Fest e Alexandre Juillard, Ceferin acredita que Messi deveria "ter falado alguma coisa, dito para ele [o goleiro] parar de fazer isso, para mostrar algum respeito".

No livro, o presidente da Uefa seguiu criticando Emiliano Martínez e acredita que o mesmo foi desrespeitoso com Mbappé e com a seleção francesa na disputa de pênaltis.



— Se você ver como ele reagiu nos pênaltis... Não entendo porque ele tira sarro do Mbappé, coisas assim. Isso não é esportividade, foi primitivo e não gostei. Isso não se faz. Você ganhou a Copa do Mundo! Mostre alguma grandeza, mostre que você não é primitivo. Você pode ser um goleiro perfeito. Mas se não é uma boa pessoa".

Por fim, Ceferiu tece elogios a "humildade" de Messi e a atuação de Dibu Martínez na Copa do Mundo, mas seguiu considerado os atos uma "coisa nojenta".

