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COPA DO MUNDO Presidente de Cabo Verde desafia Messi e aposta em zebra contra a Argentina: '100% de chance' Em entrevista à BBC, o chefe de Estado disse que vê condições para uma vitória por 1 a 0 e destacou o espírito competitivo da equipe

Às vésperas do confronto contra a Argentina, válido pela segunda fase da Copa do Mundo, o presidente do Cabo Verde, José Maria Neves, afirmou acreditar que sua seleção pode surpreender os atuais campeões mundiais e eliminar Lionel Messi



Em entrevista à BBC, o chefe de Estado disse que vê condições para uma vitória por 1 a 0 e destacou o espírito competitivo da equipe, que disputa pela primeira vez um mata-mata de Mundial.



"Acredito que Cabo Verde pode vencer a Argentina por 1 a 0. Jogamos para ganhar. Quando as expectativas para uma equipe são baixas e essa equipe está ansiosa para vencer, é possível", afirmou. "Uma pequena nação como Cabo Verde deve sempre se esforçar para isso: surpreender constantemente."





Neves também ressaltou que a seleção chega embalada pela confiança construída ao longo da campanha e garantiu que o grupo não mudará sua postura diante de um dos favoritos ao título.



"100% fé, 100% esperança, e dão tudo de si em campo, suando completamente a camisa. Assim, temos 100% de chance de vencer a Argentina. Viemos para esta Copa do Mundo escrever nosso próprio destino, que é enfrentar campeões."



Na sequência, o presidente reforçou que a presença de Messi não altera a ambição da equipe africana.



"Vamos enfrentar a Argentina e Messi com a mesma determinação, a mesma vontade e com o desejo de vencer e chegar à próxima fase "



Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), em Miami, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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