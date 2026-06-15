Presidente de Cabo Verde sonha com Abel Ferreira na seleção do seu país: "Conheço o trabalho"

A- A+

Às vésperas do duelo contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, falou sobre sua forte conexão com o Brasil e surpreendeu ao revelar que acompanha de perto o futebol brasileiro.

Admirador declarado do país, o chefe de Estado afirmou que divide sua torcida entre Palmeiras e Flamengo, clubes que protagonizam uma das maiores rivalidades do cenário nacional nos últimos anos.



Em entrevista à ESPN, José Maria Neves destacou a influência que o Brasil exerceu em sua formação pessoal e política, lembrando do período em que viveu no país durante a juventude.

"O Brasil é a minha segunda pátria. Em São Paulo sou palmeirense, no Rio sou flamenguista. Tenho uma ligação muito forte com o país. Passei parte da minha juventude lá e muito do que sou hoje foi construído a partir dessa experiência", afirmou



A relação com o futebol brasileiro também o levou a comentar sobre Abel Ferreira. O presidente cabo-verdiano elogiou o trabalho desenvolvido pelo treinador português no Palmeiras e admitiu que gostaria de vê-lo, um dia, à frente da seleção de Cabo Verde.



Segundo ele, a trajetória vitoriosa de Abel e o sucesso alcançado no clube paulista fazem do técnico uma referência para qualquer projeto esportivo. "Eu conheço o sucesso dele, assim como o do Palmeiras. E se um dia pudermos ter um treinador com a dimensão de Abel Ferreira, seria muito bom", declarou.



Apesar da admiração pelo futebol brasileiro, José Maria Neves garantiu que sua prioridade na Copa é acompanhar a campanha de Cabo Verde. Ainda assim, admitiu que continuará torcendo pelo Brasil ao longo do torneio.



"Se um dia encontramos o Brasil, que façamos um grande jogo e ganhe o melhor. Meu primeiro time na Copa é Cabo Verde, e o segundo é o Brasil. Normalmente o Brasil é o primeiro, mas como Cabo Verde está esse ano, o Brasil fica como segunda torcida", completou.



Cabo Verde estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 15, às 13h, diante da seleção espanhola, em partida válida pelo Grupo H A equipe africana disputa o Mundial pela primeira vez em sua história e busca surpreender uma das favoritas ao título.

Veja também