Futebol Internacional Presidente de equipe adversária pede que internet seja liberada para time de CR7; entenda Atletas do Al-Nassr podem ficar sem acesso à internet por restrições impostas no Irã, onde o time saudita visita o Persepolis, pela AFC Champions League

O Al-Nassr entra em campo na próxima terça-feira (19) pela primeira rodada da AFC Champions League, torneio que reúne os melhores times da Ásia. A equipe terá que viajar até o Irã para enfrentar os donos da casa, o Persepolis. No país, porém, atletas e comissão técnica do Al-Nassr podem enfrentar uma dificuldade.

Por conta das leis locais, o acesso à internet é muito restrito e diversos sites são proibidos, inclusive redes sociais como WhatsApp, X (antigo Twitter), Facebook e Instagram.

Para contornar a legislação, o próprio presidente do Persepolis, Reza Darvish, anunciou ter pedido à Irancell, maior empresa de telecomunicação do Irã, que os jogadores do Al Nassr tenham “chips especiais” com acesso à rede de dados móveis por meio de seus aparelhos celulares, segundo o jornal português A Bola.

“Falei com o CEO da IranCell e pedi para que esses jogadores possam ter acesso sem restrições à Internet enquanto estiverem no nosso país”, disse o presidente do clube iraniano.

Além de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr conta em seu elenco com jogadores como Marcelo Brozović, Sadio Mané, Otávio, Anderson Talisca, Aymeric Laporte e Alex Telles, todos com passagens por clubes na Europa — continente em que não há regras rígidas como essa.

O time está no grupo E da competição continental, além do Persepolis, com Al-Duhail, do Catar (time do brasileiro Philippe Coutinho), e FC Istiklol, do Tajiquistão.

