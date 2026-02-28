A- A+

Futebol Internacional Presidente de Federação do Irã coloca em dúvida participação na Copa após ataques dos EUA Seleção iraniana compõe o Grupo G do torneio ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia

O conflito geopolítico que se instalou neste sábado (28) entre Irã, Israel e Estados Unidos chegou ao futebol.

Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, falou em tom de incerteza sobre a possibilidade da sua seleção participar da Copa do Mundo de 2026, que além do país norte-americano também será realizada no Canadá e no México.



Taj discursou em Teerã para a televisão estatal sobre sua versão sobre os bombardeios que ocorreram na manhã deste sábado.

Segundo o dirigente, é "improvável" que o Irã, classificado para o Mundial, respeite com seus compromissos no evento da Fifa, colocando uma interrogação na entidade que organiza o futebol mundial.



"Com o que aconteceu hoje e com o ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir sobre isso", disse o presidente.



Se em relação à Copa existe uma incógnita, o mesmo não pode ser dito do campeonato nacional iraniano. Taj confirmou a interrupção da elite do esporte no segundo maior país do Oriente Médio. Jogadores já estão em processo de deixar a nação rumo aos seus lares, como é o caso do espanhol Antonio Adán, ex-Real Madrid.



O Irã está oficialmente classificado para a Copa 2026. A seleção divide o Grupo G com Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

O primeiro compromisso no Mundial seria diante da equipe neozelandesa em 15 de junho, em Los Angeles. Depois, enfrentaria o time belga no dia 21, no mesmo local, e por fim a partida contra o elenco egípcio, dia 26, em Seattle.



Levando em consideração os cruzamentos do novo formato do evento de seleções da Fifa, haveria inclusive chances de um enfrentamento entre Irã e Estados Unidos na primeira rodada de eliminatórias, em caso de ambos ficarem em segundo lugar de seus respectivos grupos.

Veja também