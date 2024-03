A- A+

LaLiga Presidente de LaLiga defende Greenwood, que já foi acusado de violência sexual Jogador havia sido preso em janeiro do ano passado, depois de ser acusado pela modelo e ex-namorada Harriet Robson; acusações foram retiradas pela promotoria

Presidente de LaLiga, a primeira divisão do futebol espanhol, Javier Tebas defendeu a continuidade do inglês Mason Greenwood na competição. O jogador está emprestado pelo Manchester United ao Getafe após ser afastado do clube inglês enquanto era investigado por uma acusação de tentativa de estupro, comportamento controlador e agressão ocasionando danos corporais.

“Ele está muito bem no Getafe e espero que continue a ser bem-sucedido e que se mantenha no futebol espanhol, porque é sempre bom para nós. Ele é só mais um jogador. Tem um histórico, mas não podemos fazer nada quanto a isso. Ele foi declarado inocente e não foi condenado. Não podemos julgar tudo, se o fizéssemos, já não teríamos equipes”, afirmou Tebas ao Financial Times.

O dirigente afirmou que, como advogado, “é importante dizer que ele não foi condenado” e, por isso, o caso “não interessa”. Greenwood havia sido preso em janeiro do ano passado, depois de ser acusado pela modelo e ex-namorada Harriet Robson. Ele foi interrogado durante dois dias e liberado na sequência após o pagamento de fiança e seria julgado em novembro deste ano.

Em fevereiro deste ano, Greenwood teve suas acusações de violência sexual e tentativa de estupro retiradas pela promotoria, segundo a polícia de Manchester.

No início da atual temporada, em junho do ano passado, o jogador assinou com o Getafe por empréstimo até o fim desta temporada. O atacante tem contrato até 2025 com o clube inglês, que já deixou claro que não quer renovar o vínculo.

Na atual temporada, Greenwood tem sido um dos destaques do time, com sete gols e cinco assistências anotados até agora. Ao final de seu empréstimo ao Getafe, ele terá ainda mais um ano de contrato com o United, até o junho de 2025.

