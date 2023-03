A- A+

Campeonato Paulista Presidente do Água Santa, finalista do Paulistão, rebate boato sobre ligação do clube com facção Paulo Korek Farias citou onda de 'preconceito' contra time após classificação inédita

O Água Santa conquistou uma classificação histórica para a final do Campeonato Paulista desse ano. Antes mesmo do feito ser alcançado, o clube já havia conseguido resultados importantes, como a terceira melhor campanha na fase de grupos do torneio, o que fez com que boatos sobre uma possível ligação do clube com uma facção criminosa de São Paulo fossem retomados.

Após vitória nos pênaltis sobre o RB Bragantino nas semifinais do Paulistão (depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal), o presidente do clube, Paulo Korek Farias, fez um discurso emocionado ainda no campo de jogo. O mandatário fez questão de elogiar o trabalho feito pelo clube nas últimas temporadas.

"Um time de uma folha humilde chegou por causa dessa união que a gente tem. Eles não sabem o quanto a gente trabalha todos os dias. Se soubessem, não diziam que esse time é da p* do (facção criminosa)", desabafou Korek logo após a partida.

O dirigente afirmou que quer acreditar que o boato surgiu em decorrência de a cidade do clube ter sido considerada “a mais violenta do Brasi até os anos 2000”. Ele espera que a boa fase do time sirva para ajudar a rebater o boato, aproveitando da visibilidade positiva conquistada pelo time através dos bons resultados em campo.

“É um time humilde, sim. É um time que vem de uma cidade carente, sim. Mas é um time com muito trabalho e muita honestidade. Não é à toa que a gente está aí na final. Eu entendi que chegou a hora, agora que a gente está tendo visibilidade, de acabar com esse preconceito”, contou, em entrevista ao Estado de S. Paulo.

Falando sobre o campeonato, Korek também fez questão de passar o favoritismo na decisão para o rival. Segundo ele, o time, no entanto, pretende fazer “uma grande partida”, destacando que “no futebol, tudo é possível”.

“Nossa folha salarial é de R$ 800 mil. Um jogador do Palmeiras é a nossa folha inteira do mês. Não posso afirmar que vamos ganhar do Palmeiras porque a gente vai enfrentar o maior time do Brasil. Então, eu não posso ter arrogância”, disse.

Além de eliminar o RB Bragantino na semi, o clube do interior paulista já eliminado o São Paulo na fase anterior, também na disputa de pênaltis, após empate sem gols no Morumbi. Até agora, já são sete vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, tendo perdido apenas um jogo para um clube considerado pequeno, na estreia da competição, quando foi superado pela Ferroviária por 3 a 1.



