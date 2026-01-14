A- A+

Futebol Presidente do Al-Ittihad diz que Messi poderia "ganhar o quanto quisesse" na Arábia Saudita Clube saudita diz que estaria disposto a oferecer vínculo vitalício ao jogador

O presidente do Al-Ittihad, Anmar Al Haili, voltou a afirmar publicamente que mantém como grande objetivo a contratação de Lionel Messi.

Segundo o dirigente, o dinheiro não seria um entrave para ver o argentino vestindo a camisa amarela e preta do clube.

— Se Messi concordar em assinar com o Al-Ittihad, eu lhe ofereceria um contrato onde ele poderia ganhar o quanto quisesse, pelo tempo que quisesse, até mesmo vitalício — afirmou Al Haili, segundo o jornal espanhol Marca.

O dirigente confirmou ainda tentativas anteriores de contratar o jogador. Em 2023, quando Messi deixou o Paris Saint-Germain, o Al-Ittihad teria colocado sobre a mesa uma proposta de € 1,4 bilhão (equivalente a R$ 8,78 bilhões).

À época, o clube também chegou a acenar com um salário anual de € 400 milhões — cerca de R$ 2,51 bilhões por temporada.

— Ofereci a Messi € 1,4 bilhão, e ele rejeitou uma oferta tão alta pelo bem da família, apesar de eu ter convencido todos. Ele não hesitou em recusar, porque a família é mais importante que o dinheiro. Eu o respeito, e o Al-Ittihad sempre o receberá de volta; ele pode vir quando quiser — disse.

Apesar do discurso, a possibilidade de um acordo no curto prazo é considerada remota. Em outubro de 2025, Messi renovou contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, estendendo sua permanência na MLS.

Mesmo assim, Al Haili minimizou o impacto financeiro de uma eventual contratação.

— Ter Messi aqui na Arábia Saudita vestindo nossa camisa não significa nada para mim financeiramente. Comemoraríamos o título da liga antes mesmo de começar, porque teríamos o melhor jogador da história do futebol — afirmou, em declarações reproduzidas por plataformas internacionais.

