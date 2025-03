A- A+

LIGA DOS CAMPEÕES Presidente do Atlético de Madrid rebate Courtois sobre "vitimismo"; clube buscará "medidas legais" Enrique Cerezo diz que goleiro deveria ficar 'calado' e voltou a criticar anulação da cobrança de Julian Álvarez no duelo entre times de Madri

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, rebateu as críticas do ex-goleiro do time e atual defensor do Real Madrid, Thibaut Courtois, que criticou o que chamou de "vitimismo" dos rivais após a vitória merengue na Liga dos Campeões. Na ocasião, o clube de Cerezo reclamou da anulação do pênalti convertido por Julian Álvarez, sob o argumento de que o argentino teria tocado duas vezes na bola ao escorregar na cobrança.

Em entrevista a jornalistas, Courtois disparou contra o ex-clube após os protestos do Atlético contra a arbitragem. Na ocasião, o goleiro disse estar farto do "vitimismo" e de os rivais estarem "sempre chorando por coisas assim", já que, para ele, os árbitros não agem para favorecer uns ou outros. Antes do duelo contra o Barcelona, Cerezo comentou com repórteres as falas do seu ex-jogador.





— O que ele (Courtois) precisa fazer é ficar calado. Ele deveria ser grato por ter estado no Atlético de Madrid. Ele precisa fazer o que fez conosco: ser um cavalheiro — destacou Cerezo.

Mais cedo, ao Telemundo Deportes, o Atlético de Madrid voltou a criticar a anulação do pênalti cobrado por Julián Álvarez e anunciou que o clube tomará as medidas legais cabíveis.

— Todos nós acreditamos que o VAR foi introduzido para tornar o futebol mais justo, mas eu acho que foi introduzido para torná-lo mais injusto — disse Cerezo.

Após a reunião do Conselho do clube, o presidente afirmou ter acesso a "imagens em que Julián Álvarez nem toca na bola".

