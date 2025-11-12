A- A+

Futebol Presidente do Barcelona abre as portas do Camp Nou a Messi, mas nega retorno do jogador na equipe Joan Laporta afirmou que mantém boa relação com o argentino e garantiu que o clube prepara uma homenagem ao ídolo

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, comentou nesta terça-feira a visita surpresa de Lionel Messi ao Spotify Camp Nou, que ocorreu sem o conhecimento prévio da diretoria.

Em entrevista ao programa El Matí de Catalunya Ràdio, o dirigente classificou o gesto do argentino como um “ato espontâneo de orgulho barcelonista” e reafirmou que o craque será homenageado pelo clube.

— Bem, eu sei como aconteceu — afirmou Laporta. — Quando me contaram, pareceu-me um gesto simpático e espontâneo. É a casa dele; Leo pode voltar quando quiser.

A visita de Messi coincidiu com a publicação de uma entrevista no jornal Sport, na qual o jogador expressou tristeza pela forma como deixou o Barça e o desejo de retornar a Barcelona quando encerrar a carreira. Laporta assegurou que a relação entre ambos permanece positiva.

— É uma boa relação. Nós o amamos aqui; esta é a casa dele, e ele sabe disso. Sempre dissemos que é justo que receba a mais bela homenagem do mundo. Acho que será maravilhoso — declarou o presidente.

Laporta acrescentou que o clube estuda formas de realizar partidas comemorativas no Camp Nou, incluindo uma homenagem especial ao camisa 10. No entanto, foi enfático ao negar a possibilidade de um novo retorno como atleta.

— Estamos trabalhando para viabilizar a realização de partidas aqui e, dentro desse contexto, gostaria de ver uma homenagem ao melhor jogador da história. Sei que ele também gostaria disso. Não é realista falar sobre o retorno de Leo Messi como jogador — concluiu.

