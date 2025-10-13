Presidente do Barcelona admite afastamento de Messi, mas promete homenagem ao argentino

A- A+

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, reconheceu que sua relação com Lionel Messi esfriou desde a saída do astro argentino do clube, em 2021. Em entrevista ao canal 3Cat, o dirigente afirmou, porém, que ainda deseja realizar uma homenagem ao maior ídolo da história recente do time catalão.

— Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou, mas conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é que se possa fazer a grande homenagem que merece — declarou Laporta.

Durante a entrevista, o dirigente foi convidado a escolher entre Johan Cruyff e Messi, dois dos maiores nomes da história do Barcelona. Ele optou por Cruyff e justificou a escolha com uma referência simbólica.

— Quem é Deus? Cruyff — respondeu.

Messi deixou o Barcelona em agosto de 2021, após mais de duas décadas no clube e 35 títulos conquistados. A saída ocorreu em meio a uma crise financeira que impediu a renovação de contrato dentro das regras do Fair Play Financeiro da LaLiga.

Atualmente jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi vive boa fase na Major League Soccer. O ex-companheiro e agora dono do clube americano, David Beckham, declarou recentemente acreditar que o argentino “ainda estará no Mundial de 2026” e que os Estados Unidos podem surpreender na competição.

Laporta também elogiou o técnico Hansi Flick, que assumiu o comando do Barça nesta temporada.

— Foi uma grande aposta, é um grande treinador e uma pessoa muito calma, mas muito emotiva. É alemão, mas é sensível com toda a gente. Sinto-me muito à vontade com ele — disse o presidente.

