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FUTEBOL INTERNACIONAL

Presidente do Barcelona descarta saída de Raphinha do clube: "Jogador fundamental"

Segundo o Laporta, as chegadas de Anthony Gordon e Karim Adeyemi ao Barcelona não têm relação com a saída de Raphinha do time espanhol

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Raphinha, atacante brasileiro do BarcelonaRaphinha, atacante brasileiro do Barcelona - Foto: LLUIS GENE/AFP

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu que o brasileiro Raphinha continuará no clube catalão para a disputa da próxima temporada. O mandatário colocou fim aos boatos sobre uma possível transferência do atacante. Segundo o mandatário, as chegadas de Anthony Gordon e Karim Adeyemi ao Barcelona não têm relação com a saída de Raphinha do time espanhol.

"Raphinha fica. Não temos interesse que ele saia do Barça. Ele é um jogador fundamental. Com Gordon e Adeyemi, vejo que estamos reforçando o ataque, mas isso não significa que vamos deixar o Raphinha ir embora, pois ele é crucial para nós", assegurou o presidente.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, seria um dos clubes interessados no jogador brasileiro. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os sauditas poderiam oferecer 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões) pelo atacante, que esteve na disputa da Copa do Mundo.

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Para contratar o atleta, o Al-Hilal seria auxiliado pelo PIF (Public Investments Fund), o fundo soberano da Arábia Saudita. O jogador prorrogou o contrato com o Barcelona até junho de 2028, recebendo aumento de salário.

Pelo clube catalão, Raphinha acumula 177 jogos e 75 gols, desde que foi contratado junto ao Leeds United, da Inglaterra, em julho de 2022. Além disso, conquistou três La Ligas, três Supercopas e uma Taça da Espanha.

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