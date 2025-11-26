Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Presidente do CD do Sport detalha próximos passos para eleição no clube

Pleito deve ocorrer em até 15 dias após vacância dos cargos por parte de Yuri Romão e Raphael Campos

Reportar Erro
Ademar Rigueira, Presidente do Conselho Deliberativo do SportAdemar Rigueira, Presidente do Conselho Deliberativo do Sport - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Diante da informação de que o presidente Yuri Romão vai deixar a cadeira do Executivo em dezembro, o presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, deu detalhes sobre os próximos passos para a escolha do novo mandatário rubro-negro, em pleito a ser realizado no próximo mês. 

Através de nota divulgada nesta quarta-feira (26), o dirigente afirmou que a eleição será direta. Além disso, o bate-chapa acontecerá para substituir apenas os atuais presidente e vice do Executivo, Yuri Romão e Raphael Campos, respectivamente. Os novos escolhidos assumem o clube em mandato tampão até o fim de 2026.

"A eleição se referirá apenas aos cargos de Presidente e Vice do Executivo do clube, servindo à escolha dos responsáveis pela condução do clube pelo restante do mandato em curso", explica Ademar. 

Ainda segundo o presidente do CD, a eleição deve ocorrer até 15 dias após as desocupações dos cargos, por parte de Yuri Romão e Raphael Campos, conforme determina o estatuto do clube. Apesar de formalizada imediatamente, a renúncia "terá efeito a partir de data futura a ser comunicada, para permitir a maior abertura possível à participação dos eventuais interessados em concorrer e para que as providências necessárias à realização do pleito seja adotadas adequadamente. Assim, o clube manterá seu funcionamento, mas já poderão ser fixadas e publicadas as normas da eleição", diz trecho da nota.  

Leia também

• Candidato à presidência do Sport, Branquinho diz que eleição do clube será direta

• Com Zé Lucas na mira de europeus, diretor do Sport vê ida ao Catar como "positiva"

• Energia da sede do Sport é cortada por falta de pagamento

Com o objetivo de dar mais clareza ao procedimento e diante da urgência da situação, o Conselho Deliberativo antecipou a reunião ordinária de 9 de dezembro para 2 de dezembro. 

Confira a nota na íntegra

Tal como já noticiado, houve decisão por parte do presidente do executivo e de seu vice de renunciarem aos seus mandatos. Por força disso, o clube fará uma eleição direta para as respectivas substituições. Ao longo do dia de hoje (quarta), depois de a comunicação de renúncia ser protocolizada, será editada, pela Presidência do Conselho, portaria específica para regular o pleito, estabelecendo cronograma e procedimentos. 

O afastamento dos mandatários referidos não tem efeito sobre o funcionamento do Conselho, que será inclusive responsável pela normatização do processo eleitoral, tendo em vista que não há normas prévias no estatuto para regular a hipótese. 

A eleição se referirá apenas aos cargos de Presidente e Vice do Executivo do clube, servindo à escolha dos responsáveis pela condução do clube pelo restante do mandato em curso. 

O estatuto do clube determina, em tais casos, que a eleição ocorra no prazo máximo de 15 dias da vacância dos cargos, o que será observado. A renúncia será formalizada imediatamente, considerando a urgência da situação, mas terá efeito a partir de data futura a ser comunicada, para permitir a maior abertura possível à participação dos eventuais interessados em concorrer e para que as providências necessárias à realização do pleito seja adotadas adequadamente. Assim, o clube manterá seu funcionamento, mas já poderão ser fixadas e publicadas as normas da eleição.

Para maior clareza quanto a todo o procedimento e deliberações respectivas, resolvemos por antecipar a reunião ordinária do Conselho que ocorreria em 9 de dezembro de 2025 para o dia 2 de dezembro de 2025.

Ademar Rigueira Neto
Presidente do Conselho Deliberativo

Reportar Erro

Veja também

Newsletter