COPA DO NORDESTE Presidente do Ceará cita histórico recente de eliminações nos pênaltis e diz que time buscará acesso Até a vitória contra o Sport, o clube amargava cinco eliminações consecutivas em pênaltis

A conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste pelo Ceará marcou a quebra de um tabu que assombrava o Vozão em sua história recente. Até a vitória contra o Sport na final do torneio regional, o clube amargava cinco eliminações consecutivas em disputas de pênaltis.

Após a final, o presidente do clube, João Paulo Silva, citou o retrospecto ruim que foi quebrado contra o Leão na Ilha do Retiro. “Existia uma desconfiança porque vínhamos de cinco eliminações seguidas por pênaltis, mas agora veio [a vitória]. acredito muito no trabalho desses atletas e hoje fomos coroados”, comentou.



Antes da vitória contra o Sport, a última classificação do alvinegro em disputas por pênaltis tinha sido em 2020. Desde então, foram eliminações no Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

João Paulo Silva afirmou, ainda, que, após o título, o objetivo do Ceará passa a ser o acesso à primeira divisão nacional. “A gente quer mais, queremos subir para a Série A e, quem sabe, conquistando o título da Série B”, completou.



