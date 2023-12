A- A+

COB Summit Presidente do COB faz projeção para Jogos Olímpicos de Paris 2024: "superar os resultados" Paulo Wanderley deu a declaração nesta quinta-feira (14) durante o COB Summit, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro- Às vésperas do Prêmio Brasil Olímpico, o Comitê Olímpico Brasileiro organizou o evento COB Summit nesta quinta-feira (14), no centro de treinamento da organização no Rio de Janeiro. O tour contou com palestras e visitação a áreas destinadas ao treinamento e análise dos atletas. O presidente da entidade, Paulo Wanderley, fez a abertura no auditório e projetou a expectativa para os Jogos de Paris em 2024.

Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley (@paulowanderleyteixeira), dá abertura ao COB Summit. pic.twitter.com/KlDIlEjMFG — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) December 14, 2023

"Temos a meta de ser melhor do que antes. Desde que entramos fomos assim, seja em Sul-Americano ou outra competição. Espero que em Paris possamos superar os resultados de Tóquio", disse o chefe da organização olímpica.

Em 2021, o Brasil conquistou 21 medalhas- um número que se tornou o recorde da história do país nos Jogos. No Pan deste ano, a comissão brasileira atingiu seu recorde na competição superando Lima em 2019.

O COB Summit contou com palestras sobre a história do COB, desenvolvimento esportivo e políticas para a base e mulheres no esporte, além de um tour visitação por alguns locais do centro de treinamento.

Um dos destinos do tour foi o ginásio destinado de forma exclusiva para a ginástica artística. Foi possível acompanhar uma parte dos treinos com algumas da principais atletas brasileiras: Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Ana Luiza Lima. Elas eram acompanhadas pelo treinador Francisco Porath.

Jade Barbosa, a mais experiente do grupo com 32 anos, ressaltou a importância da estrutura oferecida pelo COB para a ginástica artística. "A equipe multidisciplinar é incrível. Se vocês verem quantas fotos tem aqui [mural com os medalhas olímpicos da ginástica] é justamente porque a gente chegou nesse nível de ter profissionais específicos para cada modalidade. Todo esse trabalho já é pensando em 2024, 28 e 32".

Atletas da ginástica artística durante o COB Summit. Foto: Gabriel Baron/ COB

O COB também apresentou o recém-inaugurado centro para treinamentos de força com integração com áreas de fisioterapia. O ambiente também conta com um tatame para lutas, que pode ser usado para diferentes modalidades.

O Centro Aquático Maria Lenk foi outro ambiente que fez parte do COB Summit. Foi possível observar uma parte dos treinos da canoagem slalom. O local também conta com piscina olímpica para a natação e ginásio seco para os saltos ornamentais. O Maria Lenk está passando por reformas nas duas arquibancadas.

Um foco da diretoria de alto rendimento do COB é o Programa de Preparação Olímpica (PPO). Em 2023, mais de 200 atletas foram beneficiados diretamente.

O PPO trabalha com diferentes abordagens a depender das necessidades dos atletas. Alguns benefícios que englobam o programa são auxílio moradia, auxílio financeiro, treinador, centro de treinamento, equipe multidisciplinar entre outros.

O foco do PPO é atender atletas considerados de nível 1- aqueles com mais possibilidades de conquistar uma medalha olímpica. Entre os beneficiados há atletas da ginástica artística, canoagem, atletismo, skate, surf, boxe e outros.

